Для вспашки 8 га земли на тракторе израсходовали 168 литров горючего поровну на каж??ый гектар сколько потребуется литров горючего чтобы вспахать 20 га земли при том же расходе горючего на 1 га сколько гектаров земли можно вспа...

Математика

Для вспашки 8 га земли на тракторе израсходовали 168 литров горючего поровну на каж??ый гектар сколько потребуется литров горючего чтобы вспахать 20 га земли при том же расходе горючего на 1 га сколько гектаров земли можно вспахать имею 84 литра горючего

Автор: Гость