Для вспашки 8 га земли на тракторе израсходовали 168 литров горючего поровну на каж??ый гектар сколько потребуется литров горючего чтобы вспахать 20 га земли при том же расходе горючего на 1 га сколько гектаров земли можно вспа...
Математика
Для вспашки 8 га земли на тракторе израсходовали 168 литров горючего поровну на каж??ый гектар сколько потребуется литров горючего чтобы вспахать 20 га земли при том же расходе горючего на 1 га сколько гектаров земли можно вспахать имею 84 литра горючего
Ответ(ы):
Гость:
168:8=21 литр - на 1 га 20*21=420 л. - на 20 га 84:21=4 га - можно вскопать
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