Для закладки сада заготовили 96 яблок сколькояблок осталось посадить, еслиуже пос??жино 5 рядов, по 16 яблок в каждом ряду. даполни условия и риши её

Математика

Для закладки сада заготовили 96 яблок сколькояблок осталось посадить, еслиуже пос??жино 5 рядов, по 16 яблок в каждом ряду. даполни условия и риши её

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