Для закладки сада заготовили 96 яблок сколькояблок осталось посадить, еслиуже пос??жино 5 рядов, по 16 яблок в каждом ряду. даполни условия и риши её
Математика
Для закладки сада заготовили 96 яблок сколькояблок осталось посадить, еслиуже пос??жино 5 рядов, по 16 яблок в каждом ряду. даполни условия и риши её
Ответ(ы):
Гость:
16*5 будет 80 а 96-80 будет 16 ответ 16 яблок осталось посадить
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