Для заключения брака необходимо наличие: а) российского гражданства; б) постоян??ой регистрации по месту жительства; в) соответствующего брачного возраста; г) полного общего (среднего) образования.

Обществознание

Для заключения брака необходимо наличие: а) российского гражданства; б) постоян??ой регистрации по месту жительства; в) соответствующего брачного возраста; г) полного общего (среднего) образования.

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