Для живого уголка сделали 5 больших и 7 маленьких. На каждую маленькую клетку израсходовали по 8м проволоки,а на 4 больше потребовалось столько проволоки,сколько на 9 маленьких. Сколько метров проволоки израсходовали на все кле...

Математика

Для живого уголка сделали 5 больших и 7 маленьких. На каждую маленькую клетку израсходовали по 8м проволоки,а на 4 больше потребовалось столько проволоки,сколько на 9 маленьких. Сколько метров проволоки израсходовали на все клетки?

Автор: Гость