Для живого уголка сделали 5 больших и 7 маленьких. На каждую маленькую клетку израсходовали по 8м проволоки,а на 4 больше потребовалось столько проволоки,сколько на 9 маленьких. Сколько метров проволоки израсходовали на все кле...
Математика
Для живого уголка сделали 5 больших и 7 маленьких. На каждую маленькую клетку израсходовали по 8м проволоки,а на 4 больше потребовалось столько проволоки,сколько на 9 маленьких. Сколько метров проволоки израсходовали на все клетки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*8=56 2)8*9=72 3)72:4=18 5)18*5=90 6)90+56=146 Ответ: 146 метров на все клетки.
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