Для зимнего сада купили шесть одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей. Сколько стоила одна орхидея , если вся покупка стоила 1711 рублей?

Математика
Для зимнего сада купили шесть одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей. Сколько стоила одна орхидея , если вся покупка стоила 1711 рублей?
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