Для зимнего сада купили шесть одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей. Сколько стоила одна орхидея , если вся покупка стоила 1711 рублей?

Математика

Для зимнего сада купили шесть одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей. Сколько стоила одна орхидея , если вся покупка стоила 1711 рублей?

Автор: Гость