Длина 1 метр ширина 15 см . какая площадь

Длина 1 метр ширина 15 см . какая площадь

Ответ(ы):

Ответил Гость:
15 см = 0,15 ( м ) S = 1 • 0,15 = 0,15 ( кв м )
Похожие вопросы