Длина аквариума прямоугольной формы 90 см ширина равна 2/3 длинны а высота составля??т 5/6 ширины найти обьем аквариума

Гость: Гость:

Ширина = 90 * 23 = 60 см. Высота = 60 * 56 = 50 см. Объем = 90*60*50=270000 куб. см Или вырази эту херь в дециметрах. Тогда объем = 9*6*5 = 270 куб. дм.