Длина аквариума прямоугольной формы 90 см ширина равна 2/3 длинны а высота составля??т 5/6 ширины найти обьем аквариума

Математика
Длина аквариума прямоугольной формы 90 см ширина равна 2/3 длинны а высота составля??т 5/6 ширины найти обьем аквариума
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ширина = 90 * 23 = 60 см. Высота = 60 * 56 = 50 см. Объем = 90*60*50=270000 куб. см Или вырази эту херь в дециметрах. Тогда объем = 9*6*5 = 270 куб. дм.
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