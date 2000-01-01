Длина беговой дорожки вокруг поля стадиона 400 м. За 6 мин 40 с Андрей пробежал 4 круга,а Николай -5 кругов.На сколько метров в секунду скорость Николая Больше скорости Андрея

Математика

Длина беговой дорожки вокруг поля стадиона 400 м. За 6 мин 40 с Андрей пробежал 4 круга,а Николай -5 кругов.На сколько метров в секунду скорость Николая Больше скорости Андрея

Автор: Гость