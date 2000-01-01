Длина беговой дорожки вокруг поля стадиона 400 м. За 6 мин 40 с Андрей пробежал 4 круга,а Николай -5 кругов.На сколько метров в секунду скорость Николая Больше скорости Андрея
Математика
Длина беговой дорожки вокруг поля стадиона 400 м. За 6 мин 40 с Андрей пробежал 4 круга,а Николай -5 кругов.На сколько метров в секунду скорость Николая Больше скорости Андрея
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400*4=1600метров 1600/400сек=4 метра в сек 400*5=2000 метров 2000/400=5 метров в сек 5-4=1(на 1 метр в сек больше)
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