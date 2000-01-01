Длина беговой дорожки вокруг поля стадиона 400 метров за минут 40 секунд Андрей пробежал 4 круга а Николай 5 кругов на сколько метров в секунду скорость Николая больше скорости Андрея? Решите пожалуйста!!!

Математика
Длина беговой дорожки вокруг поля стадиона 400 метров за минут 40 секунд Андрей пробежал 4 круга а Николай 5 кругов на сколько метров в секунду скорость Николая больше скорости Андрея? Решите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S/t 4*400=1600    V=1600/40=40м/сек  (скорость Андрея) 5*400=2000   V=2000/40=50м/сек   (скорость Николая) 50-40=10 м/сек
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