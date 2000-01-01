Длина беговой дорожки вокруг поля стадиона 400 метров за минут 40 секунд Андрей пробежал 4 круга а Николай 5 кругов на сколько метров в секунду скорость Николая больше скорости Андрея? Решите пожалуйста!!!

Математика

Длина беговой дорожки вокруг поля стадиона 400 метров за минут 40 секунд Андрей пробежал 4 круга а Николай 5 кругов на сколько метров в секунду скорость Николая больше скорости Андрея? Решите пожалуйста!!!

Автор: Гость