Длина дна прямоугольного бассейна в 5 раз больше его ширины, причем ширина на 200м меньше длины. Найди площадь дна бассейна.

Гость: Гость:

Длина= а= в 5раз > (в) ширины Ширина= в= на 200м<(а) длины 5частей длины = (5частей-200м =1часть ширина), так как длина и ширина 5к одному, значит 5-1=4части это 200м; 1)) 200:4=50м одна часть; длина а=50•5=250м Ширина в=250-200=50м Площадь прямоугольника S=a•в; S= 250•50=12500м^2 Ответ: площадь дна бассейна 12500м^2.