Длина дороги между двумя городами 60 км. проселочная дорога, составляет 30% всего пути. сколько километров составляет проселочная дорога
Математика
Длина дороги между двумя городами 60 км. проселочная дорога, составляет 30% всего пути. сколько километров составляет проселочная дорога
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60 х 30 : 100 =18 км просёлочная дорога ===============================================================
Гость:
60-30%=42км 60-42=18км составляет просёлочная дорога
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На рынке продавали арахис по 50 р. за 1 кг и фундук по 70 р. за 1 кг.За день арахиса продали на 4 кг больше,чем фундука.Определите стоимость продан...
Английский язык
Биология
1. У гусей красные лапы доминируют над желтыми, а бугорок на клюве над его отсутствием. Гетерозиготного гуся с красными лапами с бугорком скрестили...
Обществознание