Длина дороги между двумя городами 60 км. проселочная дорога, составляет 30% всего пути. сколько километров составляет проселочная дорога

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Длина дороги между двумя городами 60 км. проселочная дорога, составляет 30% всего пути. сколько километров составляет проселочная дорога

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