Длина дороги между двумя городами 60 км. проселочная дорога, составляет 30% всего пути. сколько километров составляет проселочная дорога

Математика
Длина дороги между двумя городами 60 км. проселочная дорога, составляет 30% всего пути. сколько километров составляет проселочная дорога
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60 х 30 : 100 =18 км просёлочная дорога ===============================================================
Гость:
60-30%=42км 60-42=18км составляет просёлочная дорога
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