Длина дороги от пункта А до пункта В равна 48 км. Если мотоциклист увеличивает скор??сть на 12 км/ч, то за 2 часа он проедет больше 48 км. Если он уменьшит скорость на 3 км/ч,что даже за 4 часа не успеет доехать до пункта В. Ка...

Математика

Длина дороги от пункта А до пункта В равна 48 км. Если мотоциклист увеличивает скор??сть на 12 км/ч, то за 2 часа он проедет больше 48 км. Если он уменьшит скорость на 3 км/ч,что даже за 4 часа не успеет доехать до пункта В. Какова скорость мотоциклиста?

Автор: Гость