Длина дороги от пункта А до пункта В равна 48 км. Если мотоциклист увеличивает скор??сть на 12 км/ч, то за 2 часа он проедет больше 48 км. Если он уменьшит скорость на 3 км/ч,что даже за 4 часа не успеет доехать до пункта В. Ка...

Математика
Длина дороги от пункта А до пункта В равна 48 км. Если мотоциклист увеличивает скор??сть на 12 км/ч, то за 2 часа он проедет больше 48 км. Если он уменьшит скорость на 3 км/ч,что даже за 4 часа не успеет доехать до пункта В. Какова скорость мотоциклиста?
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Гость:
Чувак, кто у вас учитель? О.О
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