Длина фудбольного ворота 7,3м высата 2,4м Выполните изображение фудбольных варот в масштабе 1 : 100

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Длина фудбольного ворота 7,3м высата 2,4м Выполните изображение фудбольных варот в масштабе 1 : 100
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длина ворот 7,3м=730см высота ворот 2,4м=240см масштаб 1:100 730/100=7,3см 240/100=2,4см теперь рисуй ворота длиной 7,3 см и шириной 2,4 см
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