Длина Иртыша 4248 км. Река протекает о Китаю, Казахстану и России, причём российская часть на 228 км короче иностранной. Определи длину Иртыша на территории России и на территории других государств. Напечатано начало решения 1)...
Математика
Длина Иртыша 4248 км. Река протекает о Китаю, Казахстану и России, причём российская часть на 228 км короче иностранной. Определи длину Иртыша на территории России и на территории других государств. Напечатано начало решения 1) 4248-228=.... - удвоенная длина Ирт. (рос). 2) ..... ......... ..... - длина Ирт. (рос.) 3) ...... ....... ...... - длина Ирт. (ин). Но вот что значит в 1 действии - УДВОЕННАЯ длина Иртыша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4248-228=4020 4020:2=2010 2010+228=2238 Ответ: в Россия - 2010 км иностранная - 2238 км
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