Длина Иртыша 4248 км. Река протекает о Китаю, Казахстану и России, причём российская часть на 228 км короче иностранной. Определи длину Иртыша на территории России и на территории других государств. Напечатано начало решения 1)...

Математика

Длина Иртыша 4248 км. Река протекает о Китаю, Казахстану и России, причём российская часть на 228 км короче иностранной. Определи длину Иртыша на территории России и на территории других государств. Напечатано начало решения 1) 4248-228=.... - удвоенная длина Ирт. (рос). 2) ..... ......... ..... - длина Ирт. (рос.) 3) ...... ....... ...... - длина Ирт. (ин). Но вот что значит в 1 действии - УДВОЕННАЯ длина Иртыша?

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