Длина какого отрезка равна 4 см составь план работы подчеркниответ ma,mb,mc ,mk проверь себя выполни измерения
Математика
Длина какого отрезка равна 4 см составь план работы подчеркниответ ma,mb,mc ,mk проверь себя выполни измерения
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Гость:
Как поняла мы просто по петерсону учимся
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