Длина кисточки больше длины ручки на 3 см. обозначь отрезком длину ручки на каждом рисунке и отметь дугой 3 см. 1, нарисован отрезок кисточки 3,5 см. а внизу луч ручки на кото ром надо отметить длину ручки. 2, нарисов...
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Длина кисточки больше длины ручки на 3 см. обозначь отрезком длину ручки на каждом рисунке и отметь дугой 3 см. 1, нарисован отрезок кисточки 3,5 см. а внизу луч ручки на кото ром надо отметить длину ручки. 2, нарисован отрезок кисточки 2,5 см. а сверху луч ручки на котором надо отметить ее длину. Как объясните отметить длину ручки на 3 см. короче кисточки................, если в первом случае получается 0,5 см. а во втором так вообще кисточка даже не имеет 3 см.Длина кисточки больше длины ручки на 3 см. Обозначь отрезком длину ручки на каждом рисунке и отметь дугой 3 см: 1) К. --------- (4см) р. ____________ (5см) 2). Р. __________(4,5см) к. _____(2,5см)
Ответ(ы):
Гость:
К.-----(4см) Р.------(5см)
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