Длина кисточки больше длины ручки на 3 см. обозначь отрезком длину ручки на каждом рисунке и отметь дугой 3 см. 1, нарисован отрезок кисточки 3,5 см. а внизу луч ручки на кото ром надо отметить длину ручки. 2, нарисов...

Разное
Длина кисточки больше длины ручки на 3 см. обозначь отрезком длину ручки на каждом рисунке и отметь дугой 3 см. 1, нарисован отрезок кисточки 3,5 см. а внизу луч ручки на кото ром надо отметить длину ручки. 2, нарисован отрезок кисточки 2,5 см. а сверху луч ручки на котором надо отметить ее длину. Как объясните отметить длину ручки на 3 см. короче кисточки................, если в первом случае получается 0,5 см. а во втором так вообще кисточка даже не имеет 3 см.Длина кисточки больше длины ручки на 3 см. Обозначь отрезком длину ручки на каждом рисунке и отметь дугой 3 см: 1) К. --------- (4см) р. ____________ (5см) 2). Р. __________(4,5см) к. _____(2,5см)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К.-----(4см) Р.------(5см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, я не знаю что делать... Найдите удельную теплоемкость чугуна, если при остывании чугунной детали массой 25 к...
Ответить
Разное
НОД а)9и 18 б)12 и 26 в)7 и 21 г)36 и 81
Ответить
Разное
Охарактеризуйте население великих географических открытий для европейцев и для завоеванного населения
Ответить
Разное
Выпиши 7 10 ключевых слов словосочетаний из рассказов ученицы найти какому типу речи можно отнести это сочинение
Ответить
Разное
Маган негизги жане туынды создер бар макал керек
Ответить
Разное
Маленькое сочинение на тему "Рассуждение" . 5 класс. Помогите)
Ответить
Разное
Почему созревающая вишня меняет свой окрас???? Помогите срочно(((
Ответить
Разное
Фонетический разбор слова слеза
Ответить
Разное
Найти наибольший общий делитель 7425 и 12375! Буду очень благодарна если напишите в столбик!! 30 баллов в придачу! Заранее огромное спасибо! Дидак...
Ответить
Разное
Какие из указанных ниже видов монополий не принадлежат к государству: 1) Монополия на законное насилие. 2) Монополия учреждать политические органи...
Ответить