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Длина классной доски 5м,а ширинат2м.вычеслите перимтр доски
Длина классной доски 5м,а ширинат2м.вычеслите перимтр доски
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)5•2=10(см)-длина 2)2•2=4(см)-ширина 3)10+4=14(см2) Ответ:Р=14см2
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