Длина клетки для кроликов 80 см ,ширина 75см . Верхнею и нижнюю стенки делают из фане??ы. Сколько квадратных метров фанеры пойдет на изготовление 5 таких клеток?

Гость: Гость:

1) 80 х 75 = 6000 (см) площадь 1 стенки 2) 6000 х 2 = 12000 (см) фанеры на 1 клетку (это две стенки) 3)12000 х 5 = 60000 (см) фанеры на 5 клеток 60000 см = 6м квадратных Переводим в метры:80 см = 0,8 м., 75 см = 0,75 м 1)0,8*0,75=0,6 м² площадь1 стенки 2)0,6*2=1,2 (фанеры) на 1 клетку 3)1,2*5=6 м² на 5 клеток Ответ: на 5 клеток понадобится 6 м ²