Длина комнаты 7 м 50 см а площадь 36 квадратных метрах . Определи ширину комнаты.

Длина комнаты 7 м 50 см а площадь 36 квадратных метрах . Определи ширину комнаты.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
7 м 50 см = 7,5 м 36 / 7,5 = 4,8 м - ширина . 
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