Длина Краснохолмского моста в Москве 720м человек идёт по нему со скоростью 1м/с за ??колько секунд он пройдёт мост.
Математика
Длина Краснохолмского моста в Москве 720м человек идёт по нему со скоростью 1м/с за ??колько секунд он пройдёт мост.
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Гость:
720/1=720(с)=12(мин) ....................................
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