Длина Краснохолмского моста в Москве 720м человек идёт по нему со скоростью 1м/с за ??колько секунд он пройдёт мост.

Математика

Длина Краснохолмского моста в Москве 720м человек идёт по нему со скоростью 1м/с за ??колько секунд он пройдёт мост.

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