Длина ломаной из трех звеньев 34 сантиметров длина первого звена 12 сантиметров длина второго звена 15 сантиметров Какова длина третьего звена ломаной
Математика
Длина ломаной из трех звеньев 34 сантиметров длина первого звена 12 сантиметров длина второго звена 15 сантиметров Какова длина третьего звена ломаной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+15=27 см - первое и второе звено 34-27=7 см - длина третьего звена
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