Длина маршрута 24 километр какую часть маршрута составляет 1 километра 2 километра 8 километров и 12 километров

Математика
Длина маршрута 24 километр какую часть маршрута составляет 1 километра 2 километра 8 километров и 12 километров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км- 1/24 2км- 2/24(1/12) 8км- 3/24 12км- 1/2(12/24)
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