Длина одного прямоугольного бассейна в 5 раз больше его ширины,причем ширина на 20 ??етров меньше длины.Найти S дна бассейна
Математика
Длина одного прямоугольного бассейна в 5 раз больше его ширины,причем ширина на 20 ??етров меньше длины.Найти S дна бассейна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125 м2 = S Бассейна
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