Длина одного прямоугольного бассейна в 5 раз больше его ширины,причем ширина на 20 ??етров меньше длины.Найти S дна бассейна

Математика

Длина одного прямоугольного бассейна в 5 раз больше его ширины,причем ширина на 20 ??етров меньше длины.Найти S дна бассейна

Автор: Гость