Длина одной из сторон прямоугольника равна 14 см, что на 5 см больше длины соседней ??тороны. Найдите периметр прямоугольника. 2. Периметр прямоугольника равен 34 см, а одна из его сторон - 12 см. Найдите длину соседней стороны...

Математика

Длина одной из сторон прямоугольника равна 14 см, что на 5 см больше длины соседней ??тороны. Найдите периметр прямоугольника. 2. Периметр прямоугольника равен 34 см, а одна из его сторон - 12 см. Найдите длину соседней стороны прямоугольника Принимаю только решение с ответом!

Автор: Гость