Длина одной из сторон прямоугольника равна 14 см, что на 5 см больше длины соседней ??тороны. Найдите периметр прямоугольника. 2. Периметр прямоугольника равен 34 см, а одна из его сторон - 12 см. Найдите длину соседней стороны...
Математика
Длина одной из сторон прямоугольника равна 14 см, что на 5 см больше длины соседней ??тороны. Найдите периметр прямоугольника. 2. Периметр прямоугольника равен 34 см, а одна из его сторон - 12 см. Найдите длину соседней стороны прямоугольника Принимаю только решение с ответом!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14-5 =9 (см) соседняя сторона P = 9*2 +14*2=46(см) Ответ: 46 2. (34 - 12*2):2= 5 (см) Ответ: 5 см.
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