Длина одной стороны треугольника равна 12 см длина другой стороны на 2 см меньше че?? длина первой а длина третьей стороны составляет одну четвертую часть длины первой стороны чему равен периметр треугольника?

Математика
Длина одной стороны треугольника равна 12 см длина другой стороны на 2 см меньше че?? длина первой а длина третьей стороны составляет одну четвертую часть длины первой стороны чему равен периметр треугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12 - 2 = 10 см (2 сторона) 2) 12 * 1/4 = 3 см (3 сторона) 3) 12 + 10 + 3 = 25 см (периметр) Ответ: Р = 25 см
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