Длина одной стороны треугольника равна 12 см длина другой стороны на 2 см меньше че?? длина первой а длина третьей стороны составляет одну четвертую часть длины первой стороны чему равен периметр треугольника?

Математика

Длина одной стороны треугольника равна 12 см длина другой стороны на 2 см меньше че?? длина первой а длина третьей стороны составляет одну четвертую часть длины первой стороны чему равен периметр треугольника?

Автор: Гость