длина одной стороны треугольника составляет 5\12 периметра, а длина другой стороны 4\12 периметра треугольника. Найдите длины этих сторон треугольника, если третья сторона равна 5,4 см.

Математика

длина одной стороны треугольника составляет 5\12 периметра, а длина другой стороны 4\12 периметра треугольника. Найдите длины этих сторон треугольника, если третья сторона равна 5,4 см.

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