длина одной стороны треугольника составляет 5\12 периметра, а длина другой стороны 4\12 периметра треугольника. Найдите длины этих сторон треугольника, если третья сторона равна 5,4 см.

Математика
длина одной стороны треугольника составляет 5\12 периметра, а длина другой стороны 4\12 периметра треугольника. Найдите длины этих сторон треугольника, если третья сторона равна 5,4 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  5/12 + 4/12 = 9/12 =3/4            2.   1- 3/4 = 1/4    3.   5.4   на 4 =21.6   4.   21.6 на  5/12 = 9  см   5.   21.6  на  4/12 =7.2 см
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