длина одной стороны треугольника составляет 5\12 периметра, а длина другой стороны 4\12 периметра треугольника. Найдите длины этих сторон треугольника, если третья сторона равна 5,4 см.
Математика
длина одной стороны треугольника составляет 5\12 периметра, а длина другой стороны 4\12 периметра треугольника. Найдите длины этих сторон треугольника, если третья сторона равна 5,4 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 5/12 + 4/12 = 9/12 =3/4 2. 1- 3/4 = 1/4 3. 5.4 на 4 =21.6 4. 21.6 на 5/12 = 9 см 5. 21.6 на 4/12 =7.2 см
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