Длина отрезка АВ равна 15 см.Найдите длину отрезка CD,если AD= 12 см,а СВ=10 см.

Длина отрезка АВ равна 15 см.Найдите длину отрезка CD,если AD= 12 см,а СВ=10 см.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
15+12+10=37 кажется так!
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