Длина отрезка АВ равна 3. Внутри отрезка взята точка М. Найди длину отрезка ВМ, если АМ=2ВМ

Длина отрезка АВ равна 3. Внутри отрезка взята точка М. Найди длину отрезка ВМ, если АМ=2ВМ

Ответ(ы):

Ответил Гость:
BM=x, AM=2x x+2x=3 3x=3 x=1 отв:BM=1
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