Длина отрезка АВ равна 43 см. Точка С и D лежат на отрезке АВ. Но точка D лежит между т??чками С и В. Найдите длину отрезка СD, если: а) АС=15 cм, DB=19 см ; б) АD=28, СВ = 20см?

Математика
Длина отрезка АВ равна 43 см. Точка С и D лежат на отрезке АВ. Но точка D лежит между т??чками С и В. Найдите длину отрезка СD, если: а) АС=15 cм, DB=19 см ; б) АD=28, СВ = 20см?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сд=43см-(19см+15см)=9см
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