Длина отрезка АВ равна 43м 24 см. Отрезок CD длинее отрезка АВ на 56 и 76 см и короче отрезка MN на 5 м 23 см. Найдите сумму длин отрезка АВ, CD и MN

Математика
Длина отрезка АВ равна 43м 24 см. Отрезок CD длинее отрезка АВ на 56 и 76 см и короче отрезка MN на 5 м 23 см. Найдите сумму длин отрезка АВ, CD и MN
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=43м24см СD= 43 м 24 см+56м 76 см=100м MN=100 М +5 м 23см=105м 23см AB+CD+MN=43м24см+100м+105м23см=248м47см
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