длина отрезка , изображаюшего растояние на картеот алматы до астаны ,равна 17 км .масштаб карты 1:60 000 000найдите расстояние между этими городами

Гость: Гость:

Здесь, скорее всего, опечатка: отрезок не 17км, а 17мм. Тогда, по общепринятому масштабированию карт, 1:60 000 000 имеется ввиду, что 1см(отрезок)=60 000 000см(реальное расстояние) или 1см=600км. Теперь, ессли по условию задачи отрезок, измеренный на карте равен 17мм или 1,7см, то расстояние от Алматы до Астаны равно:1,7х600=1020км.