Длина Панамского канала 81 км, а длина канала имени Москвы 128 км. Панамский канал ст??оился 35 лет, а канал имени Москвы 42/3 года. Во сколько раз в среднем 1 км канала имени Москвы строился быстрее, чем 1 км Панамского канала?

Математика

Длина Панамского канала 81 км, а длина канала имени Москвы 128 км. Панамский канал ст??оился 35 лет, а канал имени Москвы 42/3 года. Во сколько раз в среднем 1 км канала имени Москвы строился быстрее, чем 1 км Панамского канала?

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