Длина Панамского канала 81 км, а длина канала имени Москвы 128 км. Панамский канал ст??оился 35 лет, а канал имени Москвы 42/3 года. Во сколько раз в среднем 1 км канала имени Москвы строился быстрее, чем 1 км Панамского канала?
Математика
Длина Панамского канала 81 км, а длина канала имени Москвы 128 км. Панамский канал ст??оился 35 лет, а канал имени Москвы 42/3 года. Во сколько раз в среднем 1 км канала имени Москвы строился быстрее, чем 1 км Панамского канала?
Ответ(ы):
Гость:
423 = 14 лет строился канал имен Москвы 81 35 = 2.3 км в год строился Панамский канал 128 14 = 9.1 км строился канал им.Москвы 9.1 2.3 = 3.96 =
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