Длина первой стороны треугольника равна 34см, длина второй 17см, а третья сторона короче на 24см, чем первая и вторая вместе. найди длину третьей стороны и периметр треугольника
Математика
Длина первой стороны треугольника равна 34см, длина второй 17см, а третья сторона короче на 24см, чем первая и вторая вместе. найди длину третьей стороны и периметр треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третья сторона = первая + вторая - 24 см = 34+17-24 = 10+17=27см Периметр = сумме сторон = 27+17+34=51+27=78 см Ответ: 27см, 78 см
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