Длина первой стороны треугольника равна 34см, длина второй 17см, а третья сторона короче на 24см, чем первая и вторая вместе. найди длину третьей стороны и периметр треугольника

Математика
Длина первой стороны треугольника равна 34см, длина второй 17см, а третья сторона короче на 24см, чем первая и вторая вместе. найди длину третьей стороны и периметр треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третья сторона = первая + вторая - 24 см = 34+17-24 = 10+17=27см Периметр = сумме сторон = 27+17+34=51+27=78 см Ответ: 27см, 78 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Материалы используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их эколо??ическая безопасность
Ответить
Физика
Примеры инерции в пдд
Ответить
Математика
Решить уравнение х=2+1/3х+1/2х
Ответить
Українська мова
Як правильно поставити розділові знаки в даному реченні : Суботнього весняного ранку хлопчик Тарасик взяв свою сопілку і пішов до лісу по вербові г...
Ответить
Математика
Петя,Андрей и Рома-братья.Пете и Роме вместе 8 лет,а Андрею и Роме вместе 10 лет.Кто из детей старший,если Рома младший?решения?
Ответить