Длина первой стороны треугольника равна 34см, длина второй 17см, а третья сторона короче на 24см, чем первая и вторая вместе. найди длину третьей стороны и периметр треугольника

Математика

Длина первой стороны треугольника равна 34см, длина второй 17см, а третья сторона короче на 24см, чем первая и вторая вместе. найди длину третьей стороны и периметр треугольника

Автор: Гость