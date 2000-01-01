Длина поля прямоугольной формы на 500 м больше его ширины. Фермер , шагая с одинаковой скоростью , проходит поле по его длине за 40 минут,а по ширине - за 30 минут.Чему равна площадь этого поля? (Вырази ответ в арах,в гектарах.)