Длина поля прямоугольной формы на 500 м больше его ширины. Фермер , шагая с одинаковой скоростью , проходит поле по его длине за 40 минут,а по ширине - за 30 минут.Чему равна площадь этого поля? (Вырази ответ в арах,...
Длина поля прямоугольной формы на 500 м больше его ширины. Фермер , шагая с одинаковой скоростью , проходит поле по его длине за 40 минут,а по ширине - за 30 минут.Чему равна площадь этого поля? (Вырази ответ в арах,в гектарах.)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 40 - 30 = 10(мин), за которые он проходит 500м 2) 500 : 10= 50(м/мин) - скорость фермера 3) 50 * 40 = 2000(м) - длина поля 4) 50 * 30 = 1500(м) - ширина поля 5) 2000 * 1500 = 3000000 (кв.м) = 30000 ар = 300 га Ответ: 300га = 30000а - площадь поля.