Длина ппямоульника 1м 25см а ширина в 5 раз меньше найдите длину стороны квадрата
Разное
Длина ппямоульника 1м 25см а ширина в 5 раз меньше найдите длину стороны квадрата
Ответ(ы):
Гость:
25см = 2дм 5см сторона квадрата
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