Длина прямоугольника 1 4/20м,а ширина на 3/20 м меньше длины.Найдите периметр прямоугольника.

Математика
Длина прямоугольника 1 4/20м,а ширина на 3/20 м меньше длины.Найдите периметр прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)14/20-3/20=11/20м - ширина прямоугольника 2)(14/20+11/20)*2=25/20*2=50/20=5/2=2,5м Ответ: периметр прямоугольника равен 2,5метрам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Понаблюдай, как образуется форма родительного падежа множественного числа у некоторых существительных, чтобы не допустить ошибок в речи помидор...
Ответить
Математика
велосипедист ехал со скорстью 12 км/ч , а мотоцеклист 40км/ч .найди скорость сближения велосипедиста и мотоциклиста
Ответить
Алгебра
В первый день в парке посадили 55% всех кустов роз, а во второй - остальные 90 кустов. ??колько кустов роз посадили в парке за два дня?
Ответить
Русский язык
Умоляю помогиите!!Хэлп плииз
Ответить
Математика
1. Найдите отношение 7ц к 120 кг 2. Отрезок длиной 66 см разделен на 2 части в отношении 5:6 .Найдите длину большей части 3. Выразите в процен...
Ответить