Длина прямоугольника 1 4/20м,а ширина на 3/20 м меньше длины.Найдите периметр прямоугольника.
Математика
Длина прямоугольника 1 4/20м,а ширина на 3/20 м меньше длины.Найдите периметр прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
1)14/20-3/20=11/20м - ширина прямоугольника 2)(14/20+11/20)*2=25/20*2=50/20=5/2=2,5м Ответ: периметр прямоугольника равен 2,5метрам.
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