Длина прямоугольника 1 4/20м,а ширина на 3/20 м меньше длины.Найдите периметр прямоугольника.

Математика

Длина прямоугольника 1 4/20м,а ширина на 3/20 м меньше длины.Найдите периметр прямоугольника.

Автор: Гость