Длина прямоугольника 36 см. Ширина составляет 1/4 часть его длины. Найди периметр и площадь этого прямоугольника??? Помогите решить правильно....
Математика
Длина прямоугольника 36 см. Ширина составляет 1/4 часть его длины. Найди периметр и площадь этого прямоугольника??? Помогите решить правильно....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=36, в=9. 36:4=9 Р=(36+9)*2=90см S=36*9=324cм^2
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