Длина прямоугольника 36 см. Ширина составляет 1/4 часть его длины. Найди периметр и площадь этого прямоугольника??? Помогите решить правильно....

Математика

Длина прямоугольника 36 см. Ширина составляет 1/4 часть его длины. Найди периметр и площадь этого прямоугольника??? Помогите решить правильно....

Автор: Гость