Длина прямоугольника 8 см, периметер 24 см. Начерти такой же прямоугольник, раздели его на 2 равных треугольника. Найди площадь каждого треугольника.

Математика
Длина прямоугольника 8 см, периметер 24 см. Начерти такой же прямоугольник, раздели его на 2 равных треугольника. Найди площадь каждого треугольника.
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Гость:
Ну как-то так. .......................................................                                            
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