Длина прямоугольника 8 см, периметер 24 см. Начерти такой же прямоугольник, раздели его на 2 равных треугольника. Найди площадь каждого треугольника.

Математика

Длина прямоугольника 8 см, периметер 24 см. Начерти такой же прямоугольник, раздели его на 2 равных треугольника. Найди площадь каждого треугольника.

Автор: Гость