Длина прямоугольника равна 8 сантиметров ширина 60 миллиметров Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника равна 8 сантиметров ширина 60 миллиметров Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 см=80 мм периметр- (80+60)×2=280 мм площадь- 80×60=480 мм
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