Длина прямоугольника равна 8 см. это на a см больше его ширины. запиши в виде выраже??ия площадь этого прямоугольника.
Математика
Длина прямоугольника равна 8 см. это на a см больше его ширины. запиши в виде выраже??ия площадь этого прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
S=8*a ...............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Кружка,чашка и стакан стоят 90 рублей.Кружка стоит 40 рублей,стакан стоит 20 рублей.С??олько стоит чашка?
Математика
Из 1 кг шерсти можно связать 3 шали или 5 жилетов. На сколько больше жилетов, чем шал??й,можно связать из 20 кг шерсти
Биология