Длина прямоугольника равна 8 см. это на a см больше его ширины. запиши в виде выраже??ия площадь этого прямоугольника.

Математика

Длина прямоугольника равна 8 см. это на a см больше его ширины. запиши в виде выраже??ия площадь этого прямоугольника.

Автор: Гость