Длина прямоугольника в 3 раза больше его ширины. найди длину этого прямоугольника, если его периметр равен периметру квадрата со стороной 20 см.

Математика
Длина прямоугольника в 3 раза больше его ширины. найди длину этого прямоугольника, если его периметр равен периметру квадрата со стороной 20 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4*20=3х*2+х*2 х=10-ширина Длинна = 30
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