Длина прямоугольника в 3 раза больше его ширины. найди длину этого прямоугольника, если его периметр равен периметру квадрата со стороной 20 см.

Математика

Длина прямоугольника в 3 раза больше его ширины. найди длину этого прямоугольника, если его периметр равен периметру квадрата со стороной 20 см.

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