Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины Найди длину и ширину прямоугольника е??ли его периметр равен 48

Математика

Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины Найди длину и ширину прямоугольника е??ли его периметр равен 48

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