Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины Найди длину и ширину прямоугольника е??ли его периметр равен 48

Математика
Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины Найди длину и ширину прямоугольника е??ли его периметр равен 48
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина будет х, тогда длина будет 3х Составим и решим уравнение Р=2(a+b) 48= 2(х+3х) 48=8х х=6 -ширина 3*6=18 -длина
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