Длина прямоугольника2дм 4см,а ширинав 3 раза меньше.Найди сторону квадрата,если ег?? периметр равен периметру данного прямоугольника

Гость: Гость:

Переведем все в сантиметры. Получим что длина прямоугольника = 24 см, а ширина 24/3= 8 Периметр прямоугольника вычисляется по формуле p= 2(a+b) Значит периметр прямоугольника = 2*(24+8)= 64 Поскольку у квадрата все стороны равны, всего сторон - 4, а периметр это сумма длин всех сторон, то, чтобы найти одну сторону мы можем периметр разделить на 4. Получим 64/4 = 16 . Ответ: 16