Длина прямоугольного листа равна 50 см, а ширина - 12 см. Сколько квадратов площадью 100 квадратных см можно вырезать из этого листа?
Математика
Длина прямоугольного листа равна 50 см, а ширина - 12 см. Сколько квадратов площадью 100 квадратных см можно вырезать из этого листа?
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Гость:
Получается так)))))
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