Длина прямоугольного листа равна 50 см, а ширина - 12 см. Сколько квадратов площадью 100 квадратных см можно вырезать из этого листа?

Математика

Длина прямоугольного листа равна 50 см, а ширина - 12 см. Сколько квадратов площадью 100 квадратных см можно вырезать из этого листа?

Автор: Гость