Длина прямоугольного параллелепипеда равна 4 целых 2/3 см, что на 5/6 см меньше его ширины и в 1 целую 4/77 раза меньше высоты.Найдите объём параллелепипеда.

Математика

Длина прямоугольного параллелепипеда равна 4 целых 2/3 см, что на 5/6 см меньше его ширины и в 1 целую 4/77 раза меньше высоты.Найдите объём параллелепипеда.

Автор: Гость