Длина прямоугольного параллелепипеда равна 4 целых 2/3 см, что на 5/6 см меньше его ширины и в 1 целую 4/77 раза меньше высоты.Найдите объём параллелепипеда.
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равна 4 целых 2/3 см, что на 5/6 см меньше его ширины и в 1 целую 4/77 раза меньше высоты.Найдите объём параллелепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 2/3+5/6=4 4/6+5/6=5 1/2(см) - ширина 2) 4 2/3 * 1 4/77=14/3 * 81/77=54/11=4 9/11(см) - высота 3) 4 2/3 * 5 1/2 * 54/11=14/3 * 11/2 * 54/11=126(см³) - объем
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