Длина прямоугольного параллелепипеда равна 4 целых 2/3 см, что на 5/6 см меньше его ширины и в 1 целую 4/77 раза меньше высоты.Найдите объём параллелепипеда.

Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равна 4 целых 2/3 см, что на 5/6 см меньше его ширины и в 1 целую 4/77 раза меньше высоты.Найдите объём параллелепипеда.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)   4 2/3+5/6=4 4/6+5/6=5 1/2(см) - ширина 2)   4 2/3 * 1 4/77=14/3 * 81/77=54/11=4 9/11(см) - высота 3)   4 2/3 * 5 1/2 * 54/11=14/3 * 11/2 * 54/11=126(см³) - объем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите плиз. Даю 20 баллов. Очень надо. Заранее спасибо.
Ответить
Русский язык
Помогите по русскому языку пж)))))))))))))))))))))))))))
Ответить
Физика
1. Какое количество теплоты требуется для нагревания кирпича массой 4 кг от 15 до 30г??адусов цельсия. 2. Какое количество теплоты отдал окружающ...
Ответить
Қазақ тiлi
Констутция шагын шыгарма
Ответить
Алгебра
Найдите область значения функции, заданной функции y=150
Ответить