Длина прямоугольного параллелепипеда равна a см,ширина b см и высота с см.Найдите объем, площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда:если а)а=5,9, b=4, с 12; в)а=0,67, b=0,85, с =2,52.

Математика

Длина прямоугольного параллелепипеда равна a см,ширина b см и высота с см.Найдите объем, площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда:если а)а=5,9, b=4, с 12; в)а=0,67, b=0,85, с =2,52.

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