Длина прямоугольного параллелепипеда равна a см,ширина b см и высота с см.Найдите объем, площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда:если а)а=5,9, b=4, с 12; в)а=0,67, b=0,85, с =2,52.

Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равна a см,ширина b см и высота с см.Найдите объем, площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда:если а)а=5,9, b=4, с 12; в)а=0,67, b=0,85, с =2,52.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=abc; Sпов=2(аb+bc+ac); L всех ребер=4(а+b+c); a)V=5,9×4×12=283,2(куб.ед); Sпов=2(5,9×4+4×12+5,9×12)=2(23,6+48+70,8)=2×142,4=284,8(кв.ед); L всех ребер=4(5,9+4+12)=4×21,9=87,6(ед.) б)V=0,67×0,85×2,52=1.43514(куб.ед.); Sпов=2(0.67×0.85+0.85×2.52+0.67×2.52)=2(0.5655+2.142+1.6884)=2×4,3959=8,7918(кв.ед.); L всех ребер=4(0,67+0.85+2.52)=4×4,04=16,16(ед.)
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