Длина прямоугольного параллелепипеда равна a см,ширина b см и высота с см.Найдите объем, площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда:если а)а=5,9, b=4, с 12; в)а=0,67, b=0,85, с =2,52.
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равна a см,ширина b см и высота с см.Найдите объем, площадь поверхности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда:если а)а=5,9, b=4, с 12; в)а=0,67, b=0,85, с =2,52.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=abc; Sпов=2(аb+bc+ac); L всех ребер=4(а+b+c); a)V=5,9×4×12=283,2(куб.ед); Sпов=2(5,9×4+4×12+5,9×12)=2(23,6+48+70,8)=2×142,4=284,8(кв.ед); L всех ребер=4(5,9+4+12)=4×21,9=87,6(ед.) б)V=0,67×0,85×2,52=1.43514(куб.ед.); Sпов=2(0.67×0.85+0.85×2.52+0.67×2.52)=2(0.5655+2.142+1.6884)=2×4,3959=8,7918(кв.ед.); L всех ребер=4(0,67+0.85+2.52)=4×4,04=16,16(ед.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Найдите три последовательных четных числа,таких,что сумма квадратов первых двух ??исел равна квадрату третьего числа
Химия
Рассчитайте массу газа, образующегося при взаимодействии карбоната кальция с 200г 35% раствора соляной кислоты.
Математика
Когда одному мальчику было 4 года, он был старше своей сестры в 2 раза. Сколько буде?? сестре, когда мальчику исполнится 100?