Длина прямоугольного параллелепипеда равно 8см,высота 4см,а площадь левой грани 12??м.вычисли его объем и площадь остальных граней

Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равно 8см,высота 4см,а площадь левой грани 12??м.вычисли его объем и площадь остальных граней
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=12*8=96 см³ S 2-й грани=8*4=32 см²
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