Длина прямоугольного параллелепипеда в 2 раза больше ширины и в 3 раза меньше высо??ы. Найдите сумму длин рёбер этого параллелепипеда, если площадь его поверхности 1000 м

Математика

Длина прямоугольного параллелепипеда в 2 раза больше ширины и в 3 раза меньше высо??ы. Найдите сумму длин рёбер этого параллелепипеда, если площадь его поверхности 1000 м

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