Длина прямоугольного параллелепипеда в 2 раза больше ширины и в 3 раза меньше высо??ы. Найдите сумму длин рёбер этого параллелепипеда, если площадь его поверхности 1000 м
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда в 2 раза больше ширины и в 3 раза меньше высо??ы. Найдите сумму длин рёбер этого параллелепипеда, если площадь его поверхности 1000 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300м в квадрате...........................
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