Длина прямоугольного параллелипипеда равна а см, ширина b см и высота с см. Найдите объём, площадь поверхности и сумму длин всех рёбер этого параллелепипеда, если: в) а=0,67, b=0,85, с=2,52.
Математика
Длина прямоугольного параллелипипеда равна а см, ширина b см и высота с см. Найдите объём, площадь поверхности и сумму длин всех рёбер этого параллелепипеда, если: в) а=0,67, b=0,85, с=2,52.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем=а*в*с=0,67*0,85*2,52=1,43514В параллелепипеде каждой стороны по четыре, тогда 4*(0,67+0,85+2,52)=4*4,04=16,16
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