Длина прямоугольного параллелипипеда равна а см, ширина b см и высота с см. Найдите объём, площадь поверхности и сумму длин всех рёбер этого параллелепипеда, если: в) а=0,67, b=0,85, с=2,52.

Математика

Длина прямоугольного параллелипипеда равна а см, ширина b см и высота с см. Найдите объём, площадь поверхности и сумму длин всех рёбер этого параллелепипеда, если: в) а=0,67, b=0,85, с=2,52.

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