Длина прямоугольного ппраллелепипеда равна 4см. Высота этого паллелепипеда на 1,5 ??м меньше длины, но на 0,1 см больше ширины. Найти объём параллелепипеда. 1) 60 см. куб. 2) 47,6 см.куб. 3) 26 см.куб. 4) 24 см.куб.
Математика
Длина прямоугольного ппраллелепипеда равна 4см. Высота этого паллелепипеда на 1,5 ??м меньше длины, но на 0,1 см больше ширины. Найти объём параллелепипеда. 1) 60 см. куб. 2) 47,6 см.куб. 3) 26 см.куб. 4) 24 см.куб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ таков если длина 4см то высота 2.5см так как на 1.5см меньше а ширина 2.4см так как высота на 0.1 больше теперь умножаем 2.5×4×2.4=24 обьем 24см в куб.
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