Длина прямоугольного ппраллелепипеда равна 4см. Высота этого паллелепипеда на 1,5 ??м меньше длины, но на 0,1 см больше ширины. Найти объём параллелепипеда. 1) 60 см. куб. 2) 47,6 см.куб. 3) 26 см.куб. 4) 24 см.куб.

Математика
Длина прямоугольного ппраллелепипеда равна 4см. Высота этого паллелепипеда на 1,5 ??м меньше длины, но на 0,1 см больше ширины. Найти объём параллелепипеда. 1) 60 см. куб. 2) 47,6 см.куб. 3) 26 см.куб. 4) 24 см.куб.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ таков если длина 4см то высота 2.5см так как на 1.5см меньше а ширина 2.4см так как высота на 0.1 больше теперь умножаем 2.5×4×2.4=24 обьем 24см в куб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Напишите пожалуйста сочинение на 10 - 15 предложений тема "жизни на фронте и в тылу о??ношение населения к войне" (первая мировая война)
Ответить
Математика
1, 2 ,5 задача пожалуйста
Ответить
Английский язык
Составь и запиши предложения.Образец: You like to sing at home
Ответить
Французский язык
Ребята помогите с французским 8 класс 1 номер А
Ответить
Алгебра
Ребят, очень срочно Помогите пожалуйста!!!!!
Ответить